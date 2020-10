Coronavirus, Trump è definitivamente guarito: “tampone negativo per diversi giorni consecutivi, non è più contagioso”

Il presidente statunitense Donald Trump è risultato negativo al test sul coronavirus “per diversi giorni consecutivi“. Lo ha reso noto il medico della Casa Bianca Sean Conley. “Il presidente“, ha affermato il suo medico personale Sean Conley, “è risultato negativo per piu’ giorni consecutivi e non e’ contagioso“. L’annuncio mentre Trump si e’ imbarcato sull’Air Force One per recarsi in Florida e riprendere la campagna elettorale.

Trump, quindi, può continuare la sua campagna elettorale per le presidenziali americane dove cerca il consenso per il secondo mandato, e nelle ultime ore ha scherzato sulla salute del suo avversario Joe Biden: “Quindi Biden sta tossendo, hackerando e giocando con le dita con la sua mascherina, dappertutto, e la Fake News non vuole nemmeno pensare di discuterne“, ha detto Trump in un tweet riferendosi con l’espressione ‘Fake News’ ai media critici nei confronti della sua amministrazione. Biden, come ricorda la CNN, ha effettuato test giornalieri sul coronavirus e ha reso noti i risultati alla stampa. Il test più recente di Biden è stato fatto oggi e la sua campagna ha dichiarato che è risultato negativo.