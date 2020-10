Coronavirus, Trump positivo e ricoverato: è senza ossigeno e senza febbre da 24 ore

Il presidente USA Donald Trump non ha bisogno di ossigeno, respira e cammina regolarmente, i suoi organi sono a posto ed è di eccezionale buon umore: lo ha affermato in un briefing uno dei 10 medici dell’ospedale militare Walter Reed, dove il tycoon è ricoverato dopo il contagio da Coronavirus.

I medici hanno reso noto che il presidente è senza febbre da 24 ore. Il livello di saturazione è del 96% e che dunque oggi non ha bisogno di ossigeno. Trump è curato con il remdesivir e un cocktail sperimentale di anticorpi monoclonali.

I medici hanno precisato che non possono dare una tempistica per le dimissioni del presidente e che sono previsti cinque giorni di trattamento con il remdesivir.

La First Lady “sta andando alla grande e non ha mostrato segni della necessità di un ricovero ospedaliero“.