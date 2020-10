Coronavirus, Trump rientrato alla Casa Bianca: si toglie mascherina e saluta, “uscite, non fatevi condizionare”

Il presidente USA Donald Trump è arrivato alla Casa Bianca dal Walter Reed Medical Center dove era ricoverato per Coronavirus: si è fermato sul patio del South Lawn, davanti alla porta aperta con le bandiere, si è tolto la mascherina e ha salutato con la mano.

“State attenti, siate prudenti, ma uscite fuori, non lasciate dominarvi dal virus, si può combattere“: questo il messaggio agli americani del presidente , un un video rilasciato subito il suo rientro alla Casa Bianca dall’ospedale.

Trump potrebbe avere una “ricaduta“, secondo il noto virologo Anthony Fauci: “Non sono coinvolto nelle sue cure“, ha sottolineato il responsabile del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, “ma il problema è che è ancora abbastanza presto nella malattia e non è un segreto che, se si guarda al decorso clinico delle persone a volte, quando si è nel lasso di tempo di cinque-otto giorni, si può avere una ricaduta“. “E’ improbabile che accadrà, ma hanno bisogno di essere avvisati“.