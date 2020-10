Coronavirus, Trump sta bene: esce dall’Ospedale per salutare i fan: “ho imparato la lezione”

“Sorpresa” del Presidente Usa Donald Trump ai fan fuori dall’ospedale. Trump è uscito, infatti, in macchina dal Walter Reed Medical Center per andare a salutare i supporter che stazionano fuori dall’ospedale. Il presidente, seduto nel sedile posteriore dell’auto blindata, indossava la mascherina. Il Presidente Usa aveva twittato un video in cui annunciava di voler andare a salutare le dozzine di sostenitori che si erano radunati dall’altra parte della strada, sventolando bandiere di Trump. Il Presidente è rientrato in ospedale dopo aver sorpreso i suoi sostenitori accampati fuori dal Walter Reed, dove si trova ricoverato da venerdì dopo essere risultato positivo al coronavirus.

“E ‘ stato un viaggio interessante, ho imparato molto sul covid, è stato come una scuola, questa è la vera scuola, un manuale“: cosi’ Donald Trump in un video postato su Twitter dall’ospedale, nel quale dice di aver imparato la lezione.