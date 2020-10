Coronavirus, Trump nello Studio Ovale nonostante le cure: “Sta migliorando molto, prese misure aggiuntive di protezione”

Il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, ha detto questa mattina, in un’intervista a CNBC, che ieri il presidente Donald Trump ha visitato lo Studio Ovale e ha anche lavorato moderatamente. “Il presidente si è presentato ieri nello Studio Ovale con precauzioni extra tenendo conto che è in cura per il Coronavirus. Sta migliorando molto, è molto più forte, quindi c’è stata un’attività limitata”, ha detto Kudlow. Il consigliere non ha risposto alla domanda se il presidente indossasse una mascherina quando è entrato nello Studio Ovale, ma ha ribadito che gli assistenti hanno preso “precauzioni aggiuntive”.

Il capo del personale della Casa Bianca Mark Meadows, parlando con i giornalisti fuori dall’edificio, ha detto che il presidente voleva lavorare allo Studio Ovale già martedì. Ha aggiunto che sono in atto protocolli di sicurezza aggiuntivi per consentirgli di farlo, nonostante il rischio che Trump diffonda il virus in altre sezioni della residenza. Il centro per il controllo delle malattie ha raccomandato un autoisolamento di dieci giorni per chi risulta positivo al Coronavirus. Trump è stato trovato positivo sei giorni fa.

Casa Bianca smentisce: Ieri Trump non era in Studio Ovale

Il presidente Usa Donald Trump avrebbe voluto essere nello Studio Ovale ma “ieri non c’era”. Lo ha scritto su Twitter il portavoce della Casa Bianca Ben Williamson, smentendo quanto affermato dal consigliere economico Larry Kudlow.