Coronavirus, Trump: “Entro fine anno sarà distribuito il vaccino”, Fauci convinto che non sia più contagioso

“Siamo sulla via per consegnare almeno 100 milioni di dosi di vaccino prima della fine dell’anno, con centinaia di milioni di altre in seguito. La Cina ha sguinzagliato il virus nel mondo, solo un’amministrazione Trump farà sì che ne rispondano“. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando al Rose Garden all’Economic Club di New York. L’evento è chiuso alla stampa, ma stralci del suo intervento sono stati consegnati ai giornalisti.

“Se lasceremo che la sinistra arrivi al potere, loro chiuderanno l’economia, le scuole, ritarderanno il vaccino, prolungheranno la pandemia, imporranno le politiche più estreme della nostra storia”, ha aggiunto. Ha inoltre rivendicato: “La nostra aggressiva e precoce azione ha salvato fino a 2 milioni di vite umane”.

Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, ha detto che dopo una revisione del piu’ recente test per il Coronavirus del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e’ fiducioso che quest’ultimo non sia piu’ a rischio di infettare altre persone. Lo riporta il sito “The Hill”. Trump ha ricevuto la diagnosi di Covid-19 all’inizio di questo mese ed e’ stato portato al Walter Reed National Military Medical Center dove ha ricevuto diversi trattamenti per la malattia, tra cui un potente steroide e il farmaco antivirale Remdesivir. Il medico della Casa Bianca, Sean Conley, ha scritto in un promemoria pubblicato lunedi’ che il presidente era risultato negativo al virus dopo un test dell’antigene.