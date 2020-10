Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 50mila nuovi casi in USA, quasi 11mila in Russia

Sono oltre 35 milioni (35.157.350) i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.037.075, mentre le guarigioni sono 24.505.898.

Gli Stati Uniti hanno registrato 50.044 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale nel Paese a oltre 7,4 milioni.

Le vittime da ieri sono invece 690, per un bilancio totale dei morti correlati al Covid di 209.721.

La CNN ha riferito che “solo tre stati Usa stanno segnalando un calo dei nuovi casi di Covid-19 rispetto alla scorsa settimana, poiché il paese ha raggiunto il tasso giornaliero più alto di nuovi contagi in quasi due mesi“.

L’India ha registrato un picco in un solo giorno di 74.442 nuovi casi, portando il conteggio complessivo a 6,6 milioni.

Oggi il Ministero della Salute ha anche riportato altri 903 decessi nelle ultime 24 ore, portando il totale a 102.685.

L’India ha il secondo più alto numero di infezioni a livello globale dopo gli Stati Uniti, ma i nuovi casi giornalieri sono ora in ribasso.

Il tasso di guarigione del Paese si attesta all’84%, il più alto al mondo, con oltre 5,5 milioni di persone guarite finora dal coronavirus, secondo il Ministero della Salute.

Almeno 1.382 persone hanno contratto il coronavirus nelle ultime 24 ore in Germania: l’Istituto per le malattie infettive Robert Koch ha aggiornato il bilancio complessivo delle infezioni a 300.619. Le vittime correlate al Covid-19 da ieri sono state 5 , per un totale di 9.534 morti.

Il numero dei contagi confermati nelle ultime 24 ore è più basso della media degli ultimi giorni, quando le autorità hanno registrato oltre 2.500 casi giornalieri.

La Russia ha registrato un nuovo record di contagi: 10.888 nelle ultime 24 ore secondo il bollettino ufficiale, 117 i nuovi decessi. Si tratta del numero più alto dal 12 maggio.

La situazione è preoccupante a Mosca, dove le nuove infezioni sono state 3.537: secondo il quotidiano Vedomosti, nella capitale si sta valutando di imporre un nuovo lockdown nel tentativo di contenere la diffusione del contagio.

Dall’inizio pandemia, il Paese ha registrato 1.225.889 casi, di cui 21.475 morti.