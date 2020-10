Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 7 milioni di contagi in India, in Brasile cala lentamente il bilancio quotidiano delle vittime

Sono oltre 37 milioni (37.102.281) i contagi totali di Coronavirus nel mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.071.308, mentre sono 25.764.172 le persone guarite.

L’OMS ha registrato un nuovo record dei casi di Coronavirus nel Mondo: ieri sono stati 383.359, venerdì erano 355.244. I decessi accertati dall’inizio della pandemia sono 1.064.838.

Il Brasile ha superato la soglia dei 150mila morti per Coronavirus, anche se il bilancio quotidiano dei decessi scende lentamente.

Il Paese sudamericano è il secondo al mondo per numero di vittime dopo gli Stati Uniti, e il terzo per numero di contagi dopo USA e India.

In India i contagi hanno superato i 7 milioni: il Paese asiatico si avvicina sempre più al primato degli Stati Uniti tra le nazioni più colpite dalla pandemia. Gli ultimi dati del Ministero della Salute hanno rilevato un aumento di quasi 75mila casi nelle ultime 24 ore, portando il totale a 7,05 milioni.

Negli Stati Uniti i contagi totali hanno raggiunto quota 7,71 milioni secondo la JHU.