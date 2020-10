Coronavirus, le ultime news dal Mondo: il Brasile verso 5 milioni di casi, nuovo record in Argentina

Nel Mondo sono saliti a 35.731.494 i contagi totali di Coronavirus, secondo le rilevazioni e il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.048.742, mentre le guarigioni sono 24.893.719.

I casi di Coronavirus negli Stati Uniti hanno superato quota 7,5 milioni: lo riporta la JHU, secondo cui il Paese conta ad oggi 7.500.964 contagi, inclusi 210.886 decessi.

Il Brasile ha registrato 819 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando il numero di decessi per malattia a 147.494, mentre il numero di infezioni sfiora i 5 milioni di casi: lo ha reso noto il governo.

Secondo il Ministero della Salute, con 41.906 nuovi contagi da coronavirus registrati nell’ultimo giorno, il Paese sudamericano raggiunge un totale di 4.969.141 casi confermati.

I numeri confermano il Brasile, con i suoi 210 milioni di abitanti, il 2° Paese al mondo con il maggior numero di morti per Covid-19, dietro gli Stati Uniti, e il 3° con il maggior numero di contagi al mondo, dopo l’India.

L’Argentina ha registrato un nuovo record giornaliero di casi di Coronavirus, con 14.740 positivi rilevati, mentre sono stati registrati 359 decessi (totale 21.827).

Il Ministero della Salute ha anche riferito nel suo rapporto quotidiano che per la prima volta sono stati oltre 4mila i pazienti ricoverati in terapia intensiva (4.007). La provincia di Buenos Aires resta il distretto con più casi confermati finora (446.064, di cui 5.659 confermati nelle ultime 24 ore), seguita dalla capitale del Paese.