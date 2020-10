Coronavirus, le ultime news dal Mondo: in Brasile superati i 5 milioni di contagi, la Germania torna ai picchi di aprile

Sono ormai oltre 36 milioni (36.077.017) i contagi di Coronavirus registrati nel Mondo: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.054.674, mentre le guarigioni sono 25.142.949.

In Brasile i contagi sono oltre 5 milioni e i morti sono 148mila, il maggior numero di vittime causate dall’epidemia fuori dagli Stati Uniti: lo riporta Reuters, spiegando che gli esperti sono ora preoccupati per una possibile nuova ondata di contagi, nonostante il numero quotidiano di nuovi casi sia diminuito dopo il picco toccato a luglio.

Secondo gli esperti, il Paese sta trascurando le norme sul distanziamento sociale

In Argentina sono 16.447 i casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, numeri che portano il totale dei contagi a 840.915: lo ha riferito il Ministero della Salute nel bollettino quotidiano.

Ieri sono stati 401 i morti (214 uomini e 187 donne) e il totale delle vittime dell’epidemia è così salito a 22.226. Sono 670.725 le persone guarite. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.997, pari al 62,8% dei posti disponibili. L’area più colpita è quella di Buenos Aires con 451.286 contagi totali.

In Colombia sono 7.875 i nuovi casi e 163 i decessi. Il totale delle positività è 877.683 mentre sono 27.180 le vittime dall’inizio dell’epidemia, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Salute.

I casi in Germania sono tornati ai picchi di inizio aprile: nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati 4.058 nuovi casi, per un totale di 310.144 infezioni, secondo il Robert Koch Institute.

Nelle ultime 24 ore sono morti altri 16 pazienti con Covid-19, per un totale di 9.578.

Il dato dei contagi è poco al di sotto di quello registrato il 9 aprile, un record per il Paese, con 4.885 infezioni in un giorno.