Coronavirus, le ultime news dal Mondo: in Cina 6 casi in una città da 9 milioni di persone, scattano gli screening di massa

Sono saliti a 37.404.289 i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.075.848, mentre le guarigioni sono 25.999.714.

In Giappone i casi hanno superato quota 90mila: la cifra comprende i 700 casi registrati sulla Diamond Princess, la nave da crociera ancorata nella baia di Yokohama nei primi mesi dell’anno.

Secondo le autorità mediche nazionali, la somma complessiva dei decessi nel Paese ammonta a 1.643, con Tokyo che rimane la prefettura con il più alto numero di contagi (27.700).

La Cina ha lanciato una massiccia campagna di screening nella metropoli di Qingdao (Tsingtao, 9 milioni di abitanti nella provincia di Shandong) dopo la scoperta di 6 casi di Coronavirus.

Il Paese asiatico da diversi mesi sembra aver messo sotto controllo i contagi grazie a severe verifiche e procedure, l’uso diffuso di mascherine, rigide misure di contenimento e di tracciamento.

La scoperta di 6 casi di Coronavirus di provenienza locale ha fatto scattare il protocollo di contenimento.

Secondo le autorità sanitarie locali, tutte le persone infette sembrano avere un collegamento con un ospedale della città che cura i pazienti con Covid-19, ma l’origine precisa dell’infezione non è ancora nota: sono state sottoposte a screening circa 143mila persone per cercare di identificare i contatti.

Il municipio ha annunciato una campagna di screening in 5 distretti della megalopoli “entro tre giorni” e nell’intera città “entro cinque giorni” .

Nelle ultime 24 ore in Germania sono stati registrati altri 2.467 casi, portando il totale a 325.331: lo ha riferito il Robert Koch Institute, precisando che i decessi sono arrivati a 9.621 (+6).