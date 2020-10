Coronavirus, le ultime news dal Mondo: la Cina conferma nuovi casi, in Germania mai così tanti contagi da marzo

Sono ben oltre 38 milioni (38.441.934) i casi totali di Coronavirus registrati nel Mondo: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.091.439, mentre le guarigioni sono 26.596.369.

Gli Stati Uniti hanno registrato 51.072 nuovi casi di coronavirus e 745 morti nelle ultime 24 ore, secondo la JHU. Il totale delle infezioni nel Paese, dall’inizio della pandemia, è al momento 7.916.118. Le vittime complessive correlate al Covid-19 sono 216.858.

In Brasile si sono registrati 749 decessi nelle ultime 24 ore e 27.235 nuovi casi di contagio, secondo quanto riferito dal Ministro della Sanità. In totale nel Paese si riportano 151.747 morti e 5.140.863 casi totali.

Nuovo record giornaliero di contagi del Germania: nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato 6.638 nuovi casi, per un totale di 341.223, secondo gli ultimi dati forniti dall’Istituto per le malattie infettive Robert Koch.

Il precedente “primato” di casi in 24 ore risaliva al 28 marzo quando ne erano stati registrati 6.294.

Le vittime da ieri sono invece 33. Il bilancio complessivo dei decessi correlati al Covid-19, dall’inizio della pandemia, è ora 9.710. Coa 20201015T060648Z

La Cina ha confermato mercoledì 11 nuovi casi di Coronavirus, di cui dieci di viaggiatori provenienti da altri Paesi mentre uno corrisponde a un contagio locale a Qingdao, città in cui si è registrato l’ultimo focolaio.

Va ricordato che la Cina non inserisce pazienti nell’elenco dei casi confermati a meno che non mostrino sintomi della malattia causata dal Coronavirus, nonostante siano risultati positivi.

A Qingdao si riportano attualmente 13 casi attivi, che stanno ricevendo cure negli ospedali cittadini, uno asintomatico importato dal Regno Unito che è anche in quarantena, e fino a 515 contatti stretti dei pazienti che sono sotto osservazione medica.

La Commissione Sanitaria Nazionale ha precisato che i 10 casi importati sono stati rilevati nelle regioni di Canton (sud-est, 4), Shanghai (est, 3), Shaanxi (centro, 2) e Hebei (nord, uno). Sono state rilevate 23 infezioni asintomatiche, tutte provenienti dall’estero. Tra i 240 casi attivi nel Paese, 4 sono in gravi condizioni.

Nelle ultime 24 ore almeno 67.708 persone hanno contratto il coronavirus in India, secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero della Sanità. Le vittime, da ieri, sono 680.

Il bilancio complessivo della pandemia nel paese sale a 7,31 milioni di contagi e 111.266 morti.