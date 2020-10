Coronavirus, le ultime news dal Mondo: oltre 43 milioni di contagi, ma i guariti sono oltre 29 milioni. OMS: “No al nazionalismo vaccinale”

Sono oltre 43 milioni (43.009.311) i casi totali di Coronavirus registrati nel Mondo: lo riporta la Johns Hopkins University, che tiene conto dei dati ufficiali a livello globale. Le vittime sono 1.153.857, mentre le guarigioni sono quasi 29 milioni (28.959.776).

L’OMS – che domenica ha annunciato il nuovo record mondiale di contagi da Coronavirus, registrato sabato per il terzo giorno consecutivo – ha rivolto un appello alla solidarietà mondiale nella distribuzione del futuro vaccino.

In un discorso trasmesso via video in occasione dell’apertura del Vertice mondiale sulla salute, a Berlino, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha affermato che l’unico modo per superare la pandemia è farlo tutti insieme e assicurarsi che i Paesi più poveri abbiano un accesso equo al vaccino.

“E’ naturale che i Paesi vogliano prima proteggere i propri cittadini, ma se e quando disporremo di un vaccino efficace, dovremo anche usarlo in maniera efficace. E il modo migliore per farlo è vaccinare determinate persone in tutti i Paesi piuttosto che tutti in alcuni Paesi“. “Sia chiaro: il nazionalismo vaccinale prolungherà la pandemia, non la ridurrà“.

In riferimento ai singoli Paesi, la Germania ha rilevato 8.685 nuovi casi di coronavirus che portano il totale a 437.866 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. L’Istituto Robert Koch riporta anche di altri 24 decessi. Il bilancio sale a 10.056 morti. Le persone guarite sono circa 321.600 (+4.500). Ieri erano stati segnalati 11.176 nuovi casi.

La Russia ha registrato un aumento record in un solo giorno, 17.347 casi nelle ultime 24 ore, rispetto ai 16.710 di ieri, portando il totale complessivo a 1.531.224.

“Nelle ultime 24 ore, la Russia ha confermato 17.347 casi di Covid-19 in 85 regioni, 4.803 (27,7 per cento) dei quali sono stati rilevati attivamente, con persone che non mostravano sintomi clinici“, hanno riferito le autorità.

L’incremento maggiore è stato individuato a Mosca, dove sono stati registrati 5.224 nuovi test positivi (contro i 4.455 di ieri).

Ben 219 pazienti affetti da coronavirus sono morti nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 229 di ieri, portando il bilancio delle vittime nel Paese a 26.269.

Gli Stati Uniti hanno registrato nelle ultime 24 ore altri 60.789 casi, che portano a 8.635.966 il totale dei contagi dall’inizio della pandemia, secondo i dati della JHU. Altre 340 persone sono morte, per complessivi 225.229 decessi. Sabato scorso gli Stati Uniti, che sono il paese più colpito al mondo dalla pandemia, ha registrato quasi 84.000 casi di infezione.