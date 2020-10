Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 41,6 milioni di contagi totali, oltre 28 milioni i guariti

Sono ormai 41.641.309 i casi totali di Coronavirus registrati nel Mondo: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.136.503, mentre le guarigioni sono 28.271.838.

In riferimento ai singoli Paesi, gli Stati Uniti registrano al momento 223.032 morti su 8.407.702 contagiati, secondo la JHU. In una rapida diffusione del contagio, dopo il primo caso di coronavirus registrato lo scorso 21 gennaio, il Paese ha raggiunto quota 1 milione di casi il 28 aprile, dopo 99 giorni.

I contagi aumentano in Brasile, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 33.862 casi e 497 morti. Nel Paese sudamericano, uno dei più colpiti del pianeta, sono in tutto 5,3 milioni i casi confermati dall’inizio della pandemia.

Lo stato di San Paolo (1.076.939 casi confermati e 38.482 decessi), nella regione sud-orientale, resta in prima linea come quello più colpito.

L’Argentina ha rilevato 16.325 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, con 438 decessi.

Secondo il Ministero della Salute, la provincia di Buenos Aires rimane il distretto con più casi confermati finora (517.471, di cui 4.854 registrati oggi). Crescono anche i casi nell’entroterra, con 2.536 positivi diagnosticati oggi nella provincia centrale di Santa Fe e 1.857 nella provincia centrale di Cordoba.

In India i contagi hanno raggiunto un totale di 7,76 milioni, con 54.366 nuovi casi segnalati nelle ultime 24 ore, come confermato dal Ministero federale della Salute. Il 2° paese più popoloso del mondo ha anche il secondo maggior numero di casi al mondo, dietro gli Stati Uniti. I decessi legati alla pandemia in India sono relativamente bassi, con 117.306 morti di cui 690 nelle ultime 24 ore.

Il numero di casi confermati in Germania ha superato per il 2° giorno le 10.000 unità, con 11.242 nuove infezioni, appena sotto il record di 11.287 contagi registrato ieri. Il conteggio di oggi diffuso dal Robert Koch Institute riporta che il totale è salito a 403.291. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 49 persone, che portano a 9.954 il bilancio delle vittime.