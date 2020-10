Coronavirus, le ultime news dal Mondo: quasi 40 milioni di contagi dall’inizio della pandemia

Sono ormai quasi 40 milioni (39.959.432) i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta la Johns Hopkins University.

Le vittime a livello globale sono 1.113.239, mentre le guarigioni sono 27.488.068.

Sono più di 250mila le persone morte in Europa a causa del Coronavirus dall’inizio della pandemia, secondo il bilancio realizzato da AFP a partire da fonti ufficiali: si tratta di 250.030 morti e 7.366.028 casi: in testa il Regno Unito (43.646), seguito dall’Italia (36.543), Spagna(33.775), Francia (33.392) e Russia (24.187).

Più di 8mila decessi sono stati registrati soltanto negli ultimi 7 giorni.

In riferimento ai dati delle ultime 24 ore, per singolo Paese, la Germania ha registrato 4.325 nuovi casi, aggiornando il bilancio complessivo dei contagi da inizio pandemia a 366.299, secondo quanto riporta l’Istituto Robert Koch. I nuovi decessi giornalieri sono 12, per un totale complessivo di 9.789.