Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 7 milioni di casi in India, ma il contagio si sta diffondendo più lentamente

Nel Mondo i contagi totali di Coronavirus sono saliti a 36.802.976: lo riporta il conteggio della Johns Hopkins University.

Le vittime a livello globale sono 1.067.114, mentre le guarigioni sono oltre 25,5 milioni (25.578.672).

Negli USA sono 7.663.293 i contagi confermati e 213.752 i morti per il Coronavirus: lo riporta la JHU.

Solo nello Stato di New York i morti per il Covid sono stati complessivamente 33.290. In Texas 16.852, in California 16.468, nel New Jersey 16.164, in Florida 15.186.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reso noto che farà il tampone nelle prossime ore: a Fox News ha dichiarato “di non prendere medicine da otto ore“. Sulla sua permanenza in ospedale, il tycoon ha affermato di essersi sentito subito meglio dopo le cure e di avere lasciato l’ospedale anzitempo, nonostante i medici avrebbero preferito qualche altro giorno di osservazione.

I casi confermati in India sono quasi 7 milioni con altri 73.272 segnalati nelle ultime 24 ore.

Il Ministero della Salute ha registrato 926 nuovi decessi, portando il totale delle vittime a 107.416.

Le morti sono rimaste sotto i 1.000 per il settimo giorno consecutivo.

L’India sta assistendo a un ritmo più lento di diffusione del Coronavirus da metà settembre, quando le infezioni quotidiane hanno toccato il record di 97.894 casi.

L’Europa ha registrato ieri oltre 100mila casi di Coronavirus per la prima volta dall’inizio della pandemia: lo riporta l’Organizzazione Mondiale della Sanità sul proprio sito. Nella giornata di venerdì i casi sono stati 109.749, circa l’11% in più rispetto ai 98.904 segnati il giorno precedente. Nel complesso, secondo l’OMS il bilancio complessivo dei contagi in Europa ha raggiunto quota 6.676.012.