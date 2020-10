Coronavirus, le ultime news dal Mondo: nuovi record in Germania e India, dalla Banca Mondiale 12 miliardi per i Paesi in via di sviluppo

Hanno superato quota 38 milioni (38.066.000) i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.085.396, mentre sono le persone guarite 26.391.517.

Gli Stati Uniti hanno raggiunto la cifra di 7 milioni e 850 mila casi confermati di Covid e 215.800 decessi, secondo la JHU, con quasi 50mila contagi in più rispetto a lunedì e 758 nuovi decessi.

Nonostante New York non sia più lo Stato con il maggior numero di contagi, resta il più colpito in termini di decessi con 33.306 morti, più di Spagna o Francia. Nella sola New York City, sono morte 23.895 persone.

Il governo olandese ha annunciato una serie di misure per combattere l’epidemia di coronavirus, che la scorsa settimana ha visto un aumento dei contagi del 60%. Il premier Mark Rutte ha deciso un “parziale lockdown“, un’iniziativa “dolorosa ma indispensabile“. Il piano sarà rivisto tra due settimane, prima di un eventuale lockdown totale, ha precisato il Ministro della Sanità Hugo de Jonge. Tra le misure previste: la chiusura per 2 settimane di ristoranti e bar, i negozi chiuderanno alle 20 e non sarà possibile fare acquisti notturni.

Per la prima volta da aprile, in Germania sono stati rilevati oltre 5mila nuovi casi di contagio da Coronavirus in 24 ore: il Robert Koch Institut riporta 5.132 nuove infezioni, oltre mille in più rispetto alle 4.122 di ieri. Il precedente record negativo rispetto ad aprile risale a sabato, quando i nuovi positivi erano stati 4.721.

Dall’inizio della pandemia, i casi totali sono stati 334.585 nel paese, i decessi causati dal Covid-19 9.677, 43 dei quali nelle ultime 24 ore.

A pochi giorni dal superamento dei 7 milioni di casi dall’inizio della pandemia, l’India registra un nuovo record giornaliero di casi: nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie, sono stati confermati 63.509 nuovi contagi e 730 decessi.

L’India è al secondo posto nel mondo per numero complessivo di contagi, dopo gli USA, e al terzo per vittime dopo Usa e Brasile con 110 mila.

Il Consiglio di amministrazione della Banca mondiale ha approvato una dotazione di 12 miliardi di dollari per i Paesi in via di sviluppo per finanziare l’acquisto e la distribuzione di vaccini, test e trattamenti per il Covid-19.

Il finanziamento, che mira a sostenere la vaccinazione per un miliardo di persone, fa parte di un pacchetto complessivo del Gruppo della Banca Mondiale di 160 miliardi fino a giugno 2021 per aiutare i Paesi in via di sviluppo a combattere la pandemia.