Coronavirus, le ultime news dal Mondo: nuovo record di casi giornalieri, il contagio cresce in 54 Paesi

Sono 36.444.284 al momento i contagi totali confermati nel Mondo: lo riporta la Johns Hopkins University.

Le vittime a livello globale sono 1.060.929, mentre 25.377.722 persone sono guarite.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è stato registrato un nuovo record di casi giornalieri di Coronavirus a livello globale: nelle ultime 24 ore i contagi nel mondo sono stati almeno 338.779, il livello più alto mai registrato dall’inizio della pandemia. Il record giornaliero precedente era stato registrato il 2 ottobre scorso con 330.340 infezioni. Sempre nelle ultime 24 ore, i decessi nel mondo sono stati 5.514.

L’ultimo aggiornamento del “Covid-19 Global tracker” di Reuters ha rilevato che la pandemia è un fenomeno che oggi vede la crescita dei contagi in 54 diverse nazioni.

L’India, nell’ultima settimana, è stato il Paese con il maggior numero medio di nuovi casi al giorno, oltre 74mila, con gli Stati Uniti sopra i 45mila. L’India detiene anche il primato negativo dei morti in media al giorno (sempre su base settimanale): 978. In Argentina questo valore si assesta a 755, mentre negli Stati Uniti arriva a 698.

I casi di Coronavirus negli Stati Uniti hanno superato quota 7,6 milioni, secondo la JHU. I contagi nel Paese sono ad oggi 7.605.574, inclusi 212.739 decessi. Secondo i media americani i casi supereranno quota 8 milioni entro giovedì prossimo.

L’Argentina ha riportato 15.454 nuovi casi giornalieri, portando il numero totale a 856.369. Nel suo rapporto quotidiano, il Ministero della Salute ha anche precisato che nelle ultime 24 ore 485 persone sono morte a causa del Coronavirus, portando il numero totale dei decessi a 22.710. La provincia di Buenos Aires continua a essere la più colpita con 456.470 casi, di cui 5.184 nelle ultime 24 ore, seguita dalla capitale del Paese, con 132.734 casi confermati, di cui 937 segnalati oggi.

Il Brasile ha registrato 729 nuovi decessi e 27.750 infezioni nelle ultime 24 ore, portando il numero totale dei decessi a quasi 150.000 e il numero dei contagiati a oltre cinque milioni.

Secondo l’ultimo rapporto del Ministero della Salute, la letalità del coronavirus nel Paese continua a essere pari al 3% del numero totale di persone infette, ma il tasso di mortalità della malattia, che era stato di 70 morti ogni 100.000 abitanti per diverse settimane, ha registrato lievi incrementi questa settimana.