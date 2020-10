Coronavirus, le ultime news dal Mondo: nuovo record di contagi in Spagna, in Brasile oltre 700 morti per il 3° giorno consecutivo

In Germania registrati 7.830 nuovi casi nelle ultime 24 ore, un nuovo record dall’inizio della pandemia. Secondo il Robert Koch Institute (Rki), l’aumento dei casi è stato di quasi 500 unità, rispetto al precedente dato di 7.334 nuove infezioni. Il precedente record, registrato alla fine di marzo, era di 6.300 nuove infezioni nell’arco di 24 ore. Dall’inizio della pandemia sono state almeno 356.387 le persone contagiate. I nuovi decessi accertati sono stati 33, per un totale di 9.767.

Nuovo record di contagi in Spagna : secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, i nuovi contagi sono 15.186, con 222 morti. Il totale dei positivi sale così a 936.560 con 33.775 morti.

Almeno 6.751 persone hanno contratto il coronavirus nelle ultime 24 ore in Messico , secondo l’ultimo bilancio fornito dalle autorità sanitarie. Le vittime da ieri sono invece 419. Il bilancio totale della pandemia nel Paese è ora di 841.661 infezioni e 85.704 vittime correlate al Covid-19.

Sono 8.372 nuovi i nuovi casi segnalati dalle autorità sanitarie in Colombia , che portano il totale delle persone contagiate a 945.354, di cui l’8,21%, ovvero 77.616, attivo. Secondo il Ministero della Salute, nel corso della giornata sono stati segnalati 159 decessi e il numero di vittime dall’inizio della pandemia in Colombia è salito a 28.616.

In Argentina sono stati notificati 16.546 nuovi casi, per un totale di 965.609 positivi. Nelle ultime 24 ore, ha riferito il Ministero della Salute, sono morte 381 persone a causa del virus portando a 26.723 il numero dei decessi dall’inizio della pandemia. L’Argentina, secondo la JHU, è il 5° Paese al mondo con il maggior numero di casi rilevati.

Il Brasile ha superato 153mila morti e 5,2 milioni di casi di Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati rilevati altri 754 nuovi decessi portando il numero totale a 153.214. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, sono stati registrati 30.914 nuovi contagi, che portano il numero totale di infezioni a 5.200.300. Per il 3° giorno consecutivo il bilancio quotidiano delle vittime è superiore a 700.

