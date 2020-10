Coronavirus, le ultime news dal Mondo: record assoluto di contagi in Germania, anche la Francia supera il milione di casi

Sono 41.171.337 in totale in contagi di Coronavirus nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.130.606, mentre le guarigioni sono 28.040.056.

Per la prima volta i casi di Coronavirus in Germania hanno superato i 10mila in un solo giorno: nelle ultime 24 ore si contano 11.287 casi nel Paese, una cifra in netto aumento rispetto i 3.700 del giorno precedente.

L’Istituto Robert Koch ha annunciato una conferenza stampa durante la quale spiegherà la dinamica dell’aumento dei contagi.

La Francia ha superato la soglia del milione di casi di Coronavirus: è il 2° Paese europeo dopo la Spagna.

In totale dall’inizio dell’epidemia si sono registrati 1.000.369 nel Paese, con 34.075 morti.

I casi di coronavirus in India sono aumentati di 55.839 portando le infezioni complessive a 7,71 milioni: lo ha riferito il Ministero della Salute.

L’India è al 2° posto al mondo per contagiati dopo gli Stati Uniti che contano 8,3 milioni di casi.

I decessi sono 116.616 dall’inizio della pandemia, dopo 702 morti nelle ultime 24 ore.

Gli Stati Uniti hanno registrato 62.735 nuovi casi nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dalla JHU. Le vittime da ieri sono invece 1.124. Il bilancio complessivo della pandemia nel Paese è salito così a 8.336.282 contagi e 222.201 vittime.