Coronavirus, le ultime news dal Mondo: il Regno Unito verso il lockdown. Trump complottista: “I medici fanno più soldi se si muore di COVID”

Sono 45.595.575 in totale i casi di Coronavirus registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.188.947, mentre le guarigioni sono 29.690.222.

In rifermento ai singoli Paesi, è stato rilevato un nuovo record di casi di negli Stati Uniti: nella giornata di venerdì sono stati segnalati oltre 94mila nuovi contagi, secondo la JHU. Secondo altre rilevazioni i nuovi casi sono oltre 97mila.

“I nostri medici fanno più soldi se qualcuno muore di Covid. Voi lo sapete…Sono persone intelligenti“: questo l’attacco lanciato da Donald Trump durante un comizio. Il presidente sembra voler cavalcare la teoria del complotto in base alla quale verrebbero conteggiati più casi e morti rispetto alla realtà.

Nel frattempo, America Latina e Caraibi hanno superato la soglia dei 400mila morti per Covid.

Secondo gli ultimi dati, dall’inizio della pandemia la regione ha avuto 400.524 decessi

Con ulteriori 23.126 casi giornalieri, il Brasile ha superato quota 5,519 milioni di positivi al Coronavirus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 529 portando il totale di morti da inizio pandemia a 159.562.

Il Brasile continua a essere il secondo Paese con il maggior numero di morti per Coronavirus al mondo, superato solo dagli Stati Uniti, e il terzo con il maggior numero di infezioni, dietro Stati Uniti e India.

L’Argentina ha registrato 13.379 nuovi casi e 350 decessi in 24 ore.

Secondo il rapporto del Ministero della Salute, la provincia di Buenos Aires rimane il distretto con più casi confermati (547.011, di cui 3.830 segnalati nelle ultime 24 ore).

Finora sono stati effettuati in totale 2,9 milioni di test, con un tasso di 65.674 test per milione di abitanti.

Per contenere la pandemia il presidente ha esteso le restrizioni alla circolazione nelle diverse province del Paese per un periodo di 14 giorni, fino al prossimo 8 novembre.

Anche il Regno Unito sarebbe pronto a tornare a una qualche forma lockdown nazionale per provare a frenare la seconda ondata di Coronavirus: lo anticipano Times e Guardian, riferendo che il premier Tory, Boris Johnson, dopo aver resistito nei giorni scorsi al suggerimento d’imporre un confinamento generalizzato di 2 settimane, si prepara ad annunciarne ora uno forse anche più lungo in riferimento in particolare all’Inghilterra.