Coronavirus, le ultime news dal Mondo: in USA oltre 500mila nuovi contagi in una settimana, focolaio nella provincia cinese dello Xinjiang

Sfiorano ormai quota 44 milioni (43.907.193) i casi totali di Coronavirus registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.166.240, mentre le guarigioni sono 29.731.128.

Nell’ultima settimana gli Stati Uniti hanno fatto registrare il dato record di oltre 500mila nuovi contagi, con una media giornaliera di 71.000 nuovi casi.

Numerose le città che stanno varando nuove restrizioni per frenare un’ulteriore diffusione della pandemia.

A Newark (New Jersey) è scattato il coprifuoco, a El Paso (Texas) le autorità hanno ordinato di restare a casa per due settimane.

Il Messico ha registrato 901.268 casi di coronavirus e 89.814 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati riportati 5.942 nuovi contagi e 643 decessi.

Il Messico è il 10° Paese con il maggior numero di infezioni e il 4° con il maggior numero di decessi per COVID, secondo la JHU.

In Argentina sono stati registrati 14.308 nuovi contagi, ed il conteggio totale dei casi è salito a 1.116.609.

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 430 per un totale di 29.730.

La provincia di Buenos Aires rimane il distretto con il maggior numero di casi registrati finora (535.235, di cui 4.221 registrati ieri), seguita dalla capitale, con 145.103 contagi, 598 dei quali segnalati nelle ultime 24 ore.

La Cina ha registrato 42 nuovi casi di Coronavirus nella regione nordoccidentale dello Xinjiang (il numero più alto dai 44 del 10 agosto), in aumento rispetto ai 16 di ieri. Le autorità sanitarie hanno reso noto che 22 delle infezioni sono state trasmesse a livello locale, dopo un presunto contagio di massa a Kashgar. Si contano anche 19 asintomatici.

Nel Paese dall’inizio della pandemia sono stati registrati 85.868 casi e 4.634 morti.