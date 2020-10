Coronavirus, le ultime news dal Mondo: in USA i contagi tornano i livelli di luglio, in Brasile 700 morti per il 2° giorno consecutivo

Sono 38.851.358 al momento i casi totali di Coronavirus registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.097.278, mentre le guarigioni sono 26.814.913.

In USA i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 62mila, il livello più alto dal 31 luglio: lo ha reso noto il Washington Post. Secondo i calcoli di NBC il numero totale di casi ha superato gli 8 milioni.

Il Brasile ha registrato per il 2° giorno consecutivo oltre 700 morti per Covid-19: il totale dei decessi attribuiti alla pandemia sale a 152.460, secondo i dati del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 713, contro le 749 della rilevazione precedente. Il numero di positivi è cresciuto a 5.169.386, compresi i 28.523 delle ultime 24 ore.

Il Brasile è il 2° Paese al mondo per vittime di Covid-19 dopo gli Stati Uniti e il 3° con più contagiati dopo l’India.