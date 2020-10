Coronavirus, le ultime news dal Mondo: oltre 90mila casi in 24 ore negli USA, nuovo record anche in Germania

Hanno superato quota 45 milioni (45.028.250) i contagi totali di Coronavirus registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo segnala la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.181.075, mentre sono salite a 30.301.655 le persone guarite.

Dal conteggio della JHU emerge che gli Stati Uniti, per la prima volta, hanno superato la soglia dei 90mila contagi in 24 ore: la JHU ha fissato il dato a 91.295 casi.

Gli USA hanno superato gli 8,94 milioni di casi dall’inizio della pandemia, mentre le vittime in tale sono 228.668.

L’Argentina ha registrato nelle ultime 24 ore altri 345 morti legati alla pandemia, raggiungendo quota 30.071: lo hanno reso noto le autorità sanitarie. I casi positivi sono stati 13.924, che fanno salire a 1.130.533 il bilancio dei contagiati.

Le persone ricoverate in rianimazione sono 5.037, con una percentuale di occupazione dei letti di questo settore del 64,2% in tutto il Paese e del 62,5% nell’area metropolitana di Buenos Aires.

I casi in Giappone hanno superato quota 100mila, 9 mesi dopo il primo contagio, a metà gennaio: lo ha confermato il Ministero della Salute.

Il Paese ha confermato 808 nuovi casi nella giornata di ieri, portando il dato complessivo a 100.334, incluse 712 persone che si trovavano su una nave da crociera attraccata al largo di un porto giapponese all’inizio di quest’anno.

Circa un terzo dei contagi totali nazionali proviene da Tokyo, dove nelle ultime 24 ore sono stati confermati 221 casi (30.677 in totale) con 453 morti.

A livello nazionale, il Giappone ha contato finora più di 1.700 vittime.

Nuovo record di casi in 24 ore in Germania: le nuove infezioni sono state 18.681, secondo i dati diffusi dal Robert Koch Institut. Si tratta del numero più alto dall’inizio della pandemia.

Il totale dei positivi è di 499.694, quello dei decessi 10.349, 77 in più rispetto al giorno prima.