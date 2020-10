Coronavirus negli USA: “Trump sta alla grande ed è pronto a tornare al lavoro”, New York verso il lockdown parziale

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, “sta alla grande, e’ molto impegnato ed e’ pronto a tornare al lavoro“. Lo ha fatto sapere il senatore repubblicano Lindsey Graham, riferendo della telefonata avuta quest’oggi con il capo della Casa Bianca. Graham, che e’ anche presidente della commissione Giustizia, e’ considerato uno dei politici piu’ vicini a Trump, risultato positivo al Covid-19 la scorsa settimana e ricoverato da venerdi’ sera al Centro medico militare Walter Reed. Il presidente, ha detto, “e’ entusiasta” per il processo di conferma della giudice della Corte suprema Amy Coney Barrett ed e’ “concentrato sulla possibilita’ di fare un buon accordo per aiutare l’economia”.

Il capo del personale della Casa Bianca, Mark Meadows, si e’ detto ottimista sulla possibilita’ che Trump possa tornare alla Casa Bianca gia’ nella giornata di oggi. Ma la situazione sembrerebbe restare delicata: nella giornata di sabato, infatti, Trump ha avuto un forte calo dei livelli di ossigeno nel sangue ed e’ stato curato con il desametasone, uno steroide generalmente somministrato ai pazienti Covid-19 piu’ gravi. Ieri in conferenza stampa il medico personale del presidente, il comandante di Marina Sean Conley, ha dichiarato che le condizioni di Trump “continuano a migliorare“, ma ha anche affermato che i sintomi mostrati dal capo della Casa Bianca “erano seri“. Trump, da parte sua, ha cercato di mostrare al pubblico di non essere incapacitato allo svolgimento delle sue funzioni, facendosi vedere a bordo di un Suv dai propri sostenitori all’esterno dell’ospedale e postando un video sul suo account Twitter nel quale ha dichiarato di aver “compreso” i rischi del coronavirus.

La first lady Melania Trump ha scritto oggi che “si sente bene” e continuerà a riposare alla Casa Bianca, dopo che giovedì notte le è stato diagnosticato il coronavirus. “La mia famiglia è grata per tutte le preghiere e il sostegno! Mi sento bene e continuerò a riposare a casa”, ha twittato la first lady. “Grazie al personale medico”, ha continuato assicurando le sue preghiere per “coloro che sono malati o hanno un membro della famiglia che ha contratto il virus”. Il medico della Casa Bianca, Sean Conley, aveva detto venerdì che Melania Trump presentava una leggera tosse e mal di testa.

Lockdown parziale a New York

Nove zone, distribuite tra Brooklyn e Queens, torneranno in lockdown a partire da mercoledi’, dopo che per sette giorni di fila hanno registrato un incremento nei contagi da Coronavirus superiore al 3 per cento, una soglia considerata di primo allarme. Lo ha deciso il sindaco Bill de Blasio, che si aspetta nelle prossime ore la conferma del provvedimento da parte del governatore Andrew Cuomo. Rispetto ai mesi scorsi, questa volta la chiusura riguardera’ solo esercizi commerciali non essenziali, ristoranti e scuole, pubbliche e private. Oltre alle nove “zone rosse”, tutte all’interno dei due quartieri piu’ popolosi di New York che insieme contano oltre cinque milioni di abitanti, altre undici zone vicine sono state messe sotto osservazione e potrebbero essere sottoposte allo stesso tipo di provvedimento nelle prossime settimane.