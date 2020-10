Coronavirus, l’Oms: “C’è speranza per un vaccino entro il 2020”

“C’è una speranza che entro la fine di quest’anno possiamo avere un vaccino. Esiste una speranza”, ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il mondo ha bisogno di usare “tutti gli strumenti a disposizione” per mettere fine alla pandemia, tra cui anche i vaccini, ma non solo questi. Attualmente ci sono 40 diversi vaccini nello stadio del trial clinico. Tedros, però, non ha parlato in modo specifico del vaccino più vicino alla fase di utilizzo.

In merito alla questione si è espresso anche Silvio Garattini, farmacologo e presidente dell’Istituto Mario Negri, il quale in un’intervista all’AGI ha dichiarato che il fatto che “la Cina sia in trattativa perché i suoi vaccini contro il Covid-19 siano valutati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è un buon segno: forse vorranno renderci partecipi di quello che stanno facendo. Ad oggi sappiamo solo che in Cina stanno sperimentando almeno due vaccini, ma non abbiamo altri dettagli“.

La procedura di inclusione nella lista permetterebbe a vaccini e altri trattamenti ancora senza licenza di essere valutati per accelerarne la disponibilità nelle emergenze di salute pubblica. Ma da qui all’utilizzo la strada non è breve: “Per mettere in circolazione il vaccino in Europa è necessario il lascia passare dell’EMA, che deve rivedere tutta la documentazione disponibile, soprattutto riguardo la fase 3 e capire se ne vale la pena o no. Non è una decisione che spetta all’Oms che, dal canto suo, può solo fare da tramite”, ha concluso Garattini.