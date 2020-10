Coronavirus: il vaccino AstraZeneca e Oxford genera “forte risposta immunitaria” negli anziani, “teniamo duro”

“Ancora non sappiamo se un vaccino funzionerà. Ma tra pochissimo lo sapremo e speriamo siano buone notizie“: il virologo Roberto Burioni commenta così in un post su Facebook la notizia, rilanciata da Financial Times, sul vaccino anti Covid di AstraZeneca e Oxford che genera una “forte risposta immunitaria” negli anziani, definita “fantastica” per la copertura che darebbe al gruppo più esposto.

“Non è possibile fare alcuna previsione sulle date, ma teniamo duro perché potremmo essere davvero all’ultimo chilometro di una difficilissima tappa in salita, e se non molliamo possiamo vincerla,” afferma Burioni.