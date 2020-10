Coronavirus, buone notizie dalla Cina: “Le mutazioni del virus non influenzano il vaccino”

Lo sviluppo di vaccini anti-Covid-19 non è stato influenzato dalle mutazioni del virus. Lo ha dichiarato, citando una serie di studi, Tian Baoguo, del ministero cinese della Scienza e della Tecnologia, nel corso di una conferenza stampa a Pechino. La Cina, ha detto, ha prestato molta attenzione all’aspetto della mutazione del virus e ha organizzato oltre 30 istituti di ricerca a livello nazionale per effettuare studi di monitoraggio.

Secondo Tian, nel database globale “sono state inserite quasi 150.000 sequenze genomiche del nuovo coronavirus, coprendo oltre 100 Paesi e regioni. Tian ha spiegato che un’analisi di oltre 80.000 sequenze genomiche di alta qualità ha mostrato che il virus non presenta molte variazioni, e che queste non hanno alcun impatto sostanziale sullo sviluppo del vaccino. Al momento, la progettazione dell’antigene per i vaccini contro il Covid-19 è principalmente mirata alla proteina e del virus, la cui sequenza è relativamente stabile. Inoltre, le mutazioni nei singoli siti di proteine esistenti hanno scarso effetto sulla struttura dell’antigene e sull’immunogenicità.”

Precedenti test hanno dimostrato che i vaccini attualmente in fase di sperimentazione possono neutralizzare efficacemente il virus mutato. Tian ha affermato poi che il team di ricerca scientifica continuerà a seguire la mutazione del virus e a formulare tempestivamente osservazioni per fornire rapidamente avvertimenti e riferimento scientifico per la ricerca e lo sviluppo dei vaccini.