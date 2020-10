Coronavirus, ottime notizie sul vaccino: Moderna verso la richiesta di autorizzazione di distribuzione a dicembre

Moderna, la prima casa farmaceutica americana ad avviare i test clinici sul vaccino per il Covid, ha comunicato di aver terminato la somministrazione della prima dose su tutti i 30 mila partecipanti alla sperimentazione, 25 mila dei quali hanno gia’ ricevuto anche la seconda. Meta’ dei partecipanti al test hanno ricevuto il vaccino, l’altra meta’ un placebo. Ma l’annuncio ancora più importante è quello del presidente della compagnia, Stephen Hoge: Moderna e’ “sulla strada giusta” per chiedere “ai primi di dicembre” l’autorizzazione alla Food and Drug Administration per la distribuzione commerciale.

Hoge ha spiegato che devono verificarsi tre condizioni perche’ possa essere richiesta l’autorizzazione d’emergenza: 53 partecipanti al test devono ammalarsi di Covid, almeno 40 di loro devono aver ricevuto il placebo (il che mostrerebbe un’efficacia del vaccino pari al 75%) e, infine, devono trascorrere otto settimane dalla seconda iniezione per verificare possibili effetti collaterali del vaccino.

Delle altre tre case farmaceutiche al lavoro su un vaccino in Usa, AstraZeneca e Johnson & Johnson hanno sospeso i test dopo che un partecipante si era ammalato, mentre Pfizer confida di poter chiedere l’autorizzazione entro la terza settimana di novembre.