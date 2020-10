Coronavirus, Valentino Rossi: “Sto bene, non ho più febbre ma dura stare a casa”

Valentino Rossi è uno dei tanti sportivi contagiati dal Covid-19, costretto a restare fermo mentre il campionato mondiale continua. “Devo stare da solo, senza vedere nessuno ed e’ abbastanza noioso. Dal punto di vista della salute sto bene, non ho piu’ la febbre ne’ il mal di testa anche se sono debole. Il Covid-19 arriva in un momento difficile perche’ venivo da 3 zeri, stare a casa e’ brutto, vedere le prove da casa e’ dura. Questo weekend non ce l’avrei fatta a guidare una moto ma sara’ ancora piu’ difficile alla prossima che staro’ bene ma non potro’ venire lo stesso“, ha dichiarato Rossi ai microfoni di Sky.

L’italiano si e’ soffermato anche sulla gara e sulle Yamaha che sembrano le favorite per la vittoria: “Vedere le Yamaha che vanno cosi’ forte e’ come girare il coltello nella piaga. Peccato perche’ stavo andando forte nelle prove, ero sempre veloce quindi vederle cosi’ competitive da casa e’ difficile. Bisognera’ anche fare i conti con la Suzuki, Mir mi sembra che abbia capito benissimo che possa vincere il mondiale. Lo vedo molto bene mentre le Ducati e’ piu’ complicato capirle a causa delle gomme che sceglieranno. Dovizioso fosse stato piu’ avanti avrebbe potuto sfruttare meglio le gomme, ma ad Aragon fanno sempre la differenza. Honda, infine, e’ molto migliorata, sono riusciti a metterla a posto e i piloti sono molto veloci. Secondo me sono pericolosi anche loro per la gara”, ha concluso Rossi.