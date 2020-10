Sono 485 i casi positivi al Covid-19 in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo comunica il bollettino della Regione Veneto. Sono 6655 i casi attualmente positivi, 362 i ricoverati, 41 le persone in terapia intensiva, +7 i decessi per un totale di 2226, 11683 le persone in isolamento.