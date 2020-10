Coronavirus: in Veneto altra giornata nera, 397 contagi in un giorno

Nuovo balzo di contagi in Veneto: sono 397 i nuovi casi positivi, rispetto al bollettino delle ore 17 di ieri, emesso dalla Regione.

Il maggiore incremento si registra a Venezia con 115 casi, seguono Treviso con 86, Vicenza con 52, Verona con 51, Padova con 45, Belluno con 33.

Continua a rimanere a zero contagi Vo’, nel padovano, comune in cui si registrarono i primi due casi di Coronavirus lo scorso 21 febbraio, e il primo decesso in Italia.