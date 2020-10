Coronavirus, in Veneto nuovo balzo di contagi: “Entro lunedì ordinanza con nuove restrizioni”

Nuovo balzo dei contagi di Coronavirus in Veneto: secondo il bollettino della Regione da ieri sono stati registrati 1.325 positivi in più. Si sfiora adesso la soglia psicologica dei 40.000 infetti: ad oggi sono 39.590.

Riportati anche 19 morti in più, per un dato complessivo di 2.301 vittime (tra ospedali e case di riposo) dall’inizio dell’epidemia.

“Nei prossimi giorni, da qui a lunedì, emetterò un’ordinanza dove ci saranno delle restrizioni, non da lockdown, ma comunque in grado di limitare la possibilità di contatto tra i cittadini“: lo ha annunciato, senza fornire ulteriori dettagli, il governatore del Veneto Luca Zaia.