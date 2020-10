Coronavirus: in Veneto oltre 2mila casi per il 2° giorno consecutivo

Per il secondo giorno consecutivo in Veneto sono stati registrati 2mila nuovi casi di Coronavirus (2.109): lo riporta il bollettino della Regione.

Dodici i decessi nelle ultime 24 ore, mentre sale a 102 il numero dei posti di terapia intensiva occupata.

Quasi 17mila le persone in isolamento domiciliare (16.918).

Superata la quota psicologica dei 50.000 infetti dall’inizio dell’emergenza. L’aumento dei contagi è in linea con il boom di ieri (2.143), per un dato complessivo di 51.244.

L’impennata della diffusione del virus mostra conseguenze anche sul numero dei ricoveri ospedalieri, sono 859 (+57) quelli nei reparti non critici, e nelle terapie intensive, 102 (+6). Gli attuali positivi sono 23.626 (+2.026).