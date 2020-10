Coronavirus: in Veneto oltre 3mila nuovi contagi, ma “è asintomatico il 98% dei positivi”

Sono 3.012 i nuovi contagi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore: il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale dunque a 54.256. Cresce anche il numero dei ricoverati (876) e delle terapie intensive occupate (122, più 20 rispetto a ieri). Confermato anche che il 98% dei positivi oggi a domicilio sono asintomatici.

“Sono 3mila i positivi in più in Veneto, 54.256 in totale. I ricoverati sono 877, terapia intensiva 122, +20. I morti sono 17 in più, 2.388 dall’inizio della pandemia,” ha precisato il governatore del Veneto, Luca Zaia, durante la conferenza stampa nella sede della Protezione civile di Marghera. “In Veneto è asintomatico il 98% dei positivi oggi. Abbiamo una crescita esponenziale dei positivi, però l’alta quota di positivi la intercettiamo in virtù di una fase di testing importante, 30mila tamponi al giorno. Il totale dei tamponi è 2.310.397“.