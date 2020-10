Coronavirus, l’immunologa Viola: “Agire ora o in 2 mesi numeri impressionanti”

“La situazione è preoccupante. I numeri” dell’epidemia di Covid-19 in Italia “crescono e, se non interveniamo subito, nel giro di un paio di mesi saranno impressionanti. Bisogna giocare d’anticipo, non inseguire il virus“. E’ severo il monito di Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, convinta che “se ora non si mettono in atto delle misure per limitare il diffondersi del contagio, rischiamo di dover intervenire pesantemente a ridosso del Natale”.

“Oggi – scrive l’esperta su Facebook – ho comunicato la decisione che la sezione Covid-19 del Festival della Scienza di Genova, di cui sono la direttrice scientifica, non si farà in presenza, come avevamo deciso mesi fa, ma in streaming. E’ triste ma necessario”, ragiona Viola. Perché “il Governo dovrà fare la sua parte, ma anche noi – precisa – dobbiamo fare uno sforzo per impedire che la situazione precipiti. Usiamo la mascherina. Evitiamo gli assembramenti. Limitiamo gli eventi in cui la distanza non può essere mantenuta”, esorta la scienziata.