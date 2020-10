Coronavirus, Virginia Raggi ha fatto il tampone: è in autoisolamento

A seguito del caso di Covid accertato nell’Ufficio di Gabinetto il sindaco di Roma Virginia Raggi ha eseguito il tampone in un ospedale pubblico e ora è in autoisolamento fino all’esito del test. La prima cittadina – informa il Campidoglio- “continuerà a esercitare le sue funzioni istituzionali”.

Secondo quanto si è appreso la sindaca Raggi, in aderenza alle linee guida nazionali, ha consultato il proprio medico curante che le ha inviato richiesta per l’effettuazione di un test diagnostico. La prima cittadina si è recata in un ospedale pubblico per effettuare il tampone e, come prevedono le norme, rimarrà in autoisolamento in attesa dell’esito dei test.