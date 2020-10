Coronavirus, il virologo Guido Silvestri: “Questo grafico va seguito con grande attenzione, l’andamento stagionale non ci aiuta più”

“Questo l’andamento dei decessi da COVID-19 in Italia alla fine della seconda decade dell’autunno. Importante ricordare che la mortalità rimane sempre e comunque la più importante caratteristica clinica ed epidemiologica di una malattia infettiva, e quindi questo grafico va seguito con grande attenzione“: lo scrive, in un post su Facebook, il virologo Guido Silvestri, docente negli USA alla Emory University di Atlanta, pubblicando un grafico (in alto) sulla situazione COVID-19 in Italia.

“E’ importante seguire questa fase perché, mentre aspettiamo l’arrivo sempre più prossimo di vaccini ed anticorpi monoclonali neutralizzanti, l’andamento stagionale adesso purtroppo non ci aiuta più (il che vuol dire che in questa fase dobbiamo aiutarci da soli, sia a livello di popolazione che di preparazione sanitaria).”