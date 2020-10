Coronavirus, Wuhan è tornata alla normalità: ristoranti pieni e poche mascherine nella città epicentro della pandemia [VIDEO]

“Da focolaio mondiale #covid19 a meta turistica più ambita dalle vacanze cinesi… Un week-end nella più popolare città cinese del 2020”. Con queste parole, Ilham Mounssif, ambasciatrice culturale in Cina, descrive il video pubblicato su Twitter in cui dà uno spaccato di quella che è la vita oggi a Wuhan, città cinese in cui per la prima volta si è manifestato il nuovo coronavirus SARS-CoV-2.

Ricordiamo tutti le immagini di inizio 2020, con Wuhan blindata e deserta, la costruzione degli ospedali Covid e le forti misure imposte per contenere l’epidemia nell’area. Oggi non si vede niente di tutto questo per le strade di Wuhan. Le immagini del video che trovate in fondo all’articolo mostrano la gente passeggiare tranquillamente per strada, perlopiù senza mascherina, i ristoranti pieni, così come le sale gioco. “Qui si passeggia senza mascherina, i ristoranti sono pieni e aperti fino a tardi, la gente mangia nelle strade e anche le sale giochi sono aperte”, racconta Mounssif, in Cina per lavoro.