Coronavirus, Zaia: in Veneto “2mila positivi in 24 ore, stiamo passando alla fase 3”

In Veneto “abbiamo effettuato 2,2 mln tamponi, +16mila rispetto a ieri. I positivi totali da inizio dell’emergenza sanitaria sono 49135 (+2000 positivi nelle ultime 24 ore come da attività intensa di testing), i positivi attuali sono 21600. In isolamento si trovano 15.993 persone, i ricoverati sono 802 (+53), in terapia intensiva sono 94, il totale dei decessi è di 2355 (+11), sono 4625 i dimessi (+50 nelle ultime 24 ore), i sintomatici a domicilio sono 480, positivi 20802. Questo significa che il 98% dei positivi domiciliari non ha sintomi“: lo ha reso noto il presidente Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa nella sede della Protezione Civile a Marghera. “Assistiamo a un incremento importante delle terapie intensive, +11 in un giorno, continuiamo ad avere a bordo 50 pazienti in aree non critica. Questo ci fa capire che stiamo passando alla fase 3. Il nostro riferimento non sono le terapie intensive, ma i ricoveri in area non critica. Ricordo che la terza fascia (fase gialla) scatta fra 100 pazienti, tra due giorni circa. La fascia 3 è ricompresa tra 900-2500 pazienti“.