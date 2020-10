Coronavirus, Zaia: “In Veneto presto il tampone rapido fai da te, i cittadini potranno fare il test da soli”

“In Veneto stiamo lavorando ad un tampone rapido in autosomministrazione. E’ un metodo che mutuiamo dall’estero e che permetterà ai cittadini di farsi da soli un test rapido. Il dottor Roberto Rigoli dell’ospedale di Treviso ci sta lavorando giorno e notte e credo che sarà pronto nel giro di 15 giorni“: lo ha affermato il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa.

Zaia oggi alle 18 parteciperà “all’ennesima videoconferenza con il Governo per parlare del dpcm” che introdurrà nuove misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus. “Non c’è gioco delle parti né lesa maestà, abbiamo fatto per mesi un lavoro fianco a fianco e penso sia fondamentale andare avanti così“.