Coronavirus, Zaia: “Il virus è cambiato e ad oggi non ci dà emergenza sanitaria, da marzo ad oggi ricoveri dal 31% a 6,5%”

“E’ un virus che non dobbiamo trascurare, ma che ad oggi e’ cambiato e non ci da’ emergenza sanitaria”. Lo ha sottolineato il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di un punto stampa alla sede della Protezione Civile di Marghera. “A marzo, in Veneto, il 31,8 % dei positivi finiva ricoverato: uno su 3 – ha spiegato il governatore – oggi finisce in ospedale il 6,5%. In terapia intensiva siamo passati dall’11% del totale dei malati di marzo allo 0,5% di oggi. E soprattutto, siamo passati dal 46% del totale dei ricoverati che finivano in terapia intensiva a marzo allo 7,5% di oggi“, ha concluso.