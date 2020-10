Coronavirus: in Polonia si valuta la zona rossa su tutto il territorio nazionale a partire da sabato

Il premier polacco, Mateusz Morawieck, ha dichiarato di voler estendere le misure di lockdown a tutto il Paese nel tentativo di frenare l’impennata di casi di coronavirus. “Suggerisco che da sabato tutta la Polonia diventi zona rossa“, ha detto il premier prima di un vertice dell’unita’ di crisi che dovra’ decidere se imporre il lockdown. La misura implicherebbe, fra le altre cose, il divieto di raduni sociali comprese le feste di matrimonio, la limitazione del numero di clienti che possono entrare nei negozi e restrizioni per gli orari di apertura dei ristoranti. La decisione sarà presa domani, giovedì, ha annunciato il premier alla tv Polsat News.

Morawiecki ha delineato una strategia sul coronavirus definita “una via di mezzo” fra la difesa della salute delle persone e la tutela dell’economia e dei posti di lavoro. Ha respinto l’approccio di chi sminuisce il pericolo della pandemia, ma al tempo stesso anche quello di coloro che chiedono un altro lockdown: il governo si prepara per dei lunghi mesi, “si spera non anni”, di lotta contro la pandemia, ha detto il premier, aggiungendo che “la nostra strategia è di strutturare la vita sociale ed economica in un modo che ci permetta di continuare a imparare, lavorare e vivere senza un lockdown dell’economia, ma al tempo stesso di fermare la catena di contagio”.

Oggi la Polonia ha registrato un record di oltre 10mila nuovi contagi, portando il totale a circa 203mila in un Paese di circa 38 milioni di abitanti. Si sta procedendo ad aumentare il numero dei letti in ospedale per pazienti di Covid-19 dai circa 17mila attuali a 30mila, mentre lo Stadio nazionale di Varsavia e le sale conferenze delle grandi città si stanno trasformando in ospedali temporanei. Restano disponibili oltre 2mila respiratori, ma secondo gli esperti il personale medico disponibile potrebbe non essere sufficiente a gestirli. La situazione della Polonia, in ogni caso, resta non drammatica soprattutto se rapportata al resto d’Europa.