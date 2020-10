Coronavirus, da domani “zone ad alta attenzione” a Genova: nuova ordinanza

Entrera’ in vigore domani alle 21 la nuova ordinanza varata dal sindaco Marco Bucci che istituisce la chiusura al pubblico di alcune strade nelle “zone ad alta attenzione” della citta’ di Genova, sia pure con numerose eccezioni. Il nuovo provvedimento e’ stato annunciato oggi nella conferenza stampa di aggiornamento sull’emergenza coronavirus con il presidente della Liguria Giovanni Toti. L’ordinanza dispone dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo la “chiusura al pubblico” per alcune strade “salvo l’accesso e il deflusso a esercizi commerciali legittimamente aperti e abitazioni private“.

Le restrizioni si applicano a due settori del centro storico e alle parti basse dei quartieri di Sampierdarena, Cornigliano, Certosa e Rivarolo. “Non voglio far passare il messaggio che c’e’ una zona rossa a Genova – ha precisato il sindaco Bucci – In queste zone si potra’ andare in ristoranti e bar con le limitazioni che dovranno essere rispettate, e’ consentito andare a casa e visitare amici e conoscenti, ma non e’ consentito l’assembramento“. In tutta la citta’ restano in vigore il divieto di vendere alcolici in negozi e supermercati dopo le 21 e il divieto di assembramento (cioe’ stazionare in strada insieme ad altre persone) valido in tutta la Liguria.