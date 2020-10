Pluto Tv, cos’è e come funziona la nuova piattaforma streaming

Importantissime novità dal mondo della tecnologia: Pluto Tv arriva in Italia. ViacomCBS ha deciso di lanciare questa nuova piattaforma online Avod, gratis e senza registrazione ma con pubblicità. Sul nostro territorio, Pluto Tv, già attiva in Inghilterra, Austria e Germania, dal 2018, arriverà il prossimo anno, mentre già a fine ottobre sarà disponibile in Spagna.

Lo streaming sarà disponibile su Apple Tv, Android Tv, Pluto.it e Amazon Fire Tv e avrà a disposizione 40 canali live e tematici, con film, sport, serie tv e programmi per i ragazzi e i bambini.

Come funziona Pluto Tv?

Non servirà iscriversi alla piattaforma, basterà entrare sul sito o scaricare l’app e visionare i programmi desiderati.

“Pluto TV rivoluzionerà la televisione spagnola e il mercato dello streaming, introducendo un nuovo modello di consumo dei contenuti basato su contenuti verticali e canali selezionati“, ha dichiarato Raffaele Annecchino, Presidente di ViacomCBS EMEA e Asia, Digital and Mobile Strategy VCN.