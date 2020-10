Cos’è successo ad Aranzulla? Tutti pazzi per il ‘nuovo’ Salvatore: il web fuori di testa per la trasformazione del noto blogger informatico [GALLERY]

Tutti conoscono Salvatore Aranzulla. Blogger informatico ed imprenditore italiano, il 30enne siciliano è diventato famosissimo per i suoi ‘tutorial’ informatici. Il suo sito, dove dispensa consigli e risponde a tantissimi dubbi di tipo informatico, Aranzulla.it, è tra i 30 siti più visitati d’Italia.

Nelle ultime ore, Aranzulla è diventato uno dei personaggi più chiacchierati del web: il blogger informatico italiano non ha commesso clamorosi errori, nè ha scoperto come sapere chi visita il nostro profilo Facebook. Aranzulla è diventato protagonista di un’infinità di meme sui social per una foto pubblicata dalla palestra dopo l’allenamento.



Aranzulla, noto anche per aver scoperto ‘delle vulnerabilità nei siti di Google e Microsoft’, come si legge sul suo sito, ha sfoggiato pettorali e addominali da urlo, facendo impazzire migliaia di utenti sui social. L’emergenza coronavirus ha spinto il famoso blogger informatico a dedicarsi al suo fisico e con intensi allenamenti i risultati si vedono e Aranzulla con orgoglio li ha mostrati a tutti i suoi seguaci sui social. Nella gallery i meme più divertenti postati sui social.