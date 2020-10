Cosa regalare per una laurea? Le migliori idee regalo per un neolaureato

L’emergenza coronavirus ha costretto tantissimi studenti a dover rinunciare alle lezioni dal vivo. Non solo nelle scuole elementari, medie e superiori, ma anche all’Università. Tantissimi sono i giovani che al loro primo anno accademico hanno dovuto interrompere all’improvviso le attività universitarie, rinchiudendosi in casa a causa della quarantena forzata per coronavirus.

Tanti altri sono quelli, invece, che dalla quarantena si sono laureati. Abito elegante (ma solo dal busto in su), tocco o coroncina e via a discutere la tesi in videochiamata con i professori. Adesso, in attesa di nuovi cambiamenti, gli studenti hanno potuto provare il piacere e l’emozione di tornare in aula e discutere di persona le tesi delle lauree davanti a professori, colleghi e qualche parente, per poi festeggiare a casa con i più intimi o in qualche locale con gli amici.

Ecco quindi che in tantissimi tornano a porsi una domanda evergreen: cosa posso regalare per una laurea? Le risposte sono infinite e variano dal sesso del neolaureato alla specializzazione che quest’ultimo ha deciso di prendere.

Per coloro che hanno deciso di intraprendere una carriera che li porterà ad avere uno studio proprio, stando seduto dietro una scrivania, i primi spunti riguardano proprio ‘l’arredo’ dell’ufficio:

le penne sono uno dei regali più gettonati. Bizzarre, a tema, personalizzate o semplicemente ‘preziose’: con le penne si va a colpo sicuro, è un regalo sempre gradito, anche nell’era digitale

organizer da scrivania e porta biglietti da visita: sempre graditissimi! Un regalo perfetto sia per i maniaci che per i più disordinati, in modo tale da avere sulla scrivania le cose sempre al loro posto, evitando il caos.

tazze e cornici: chi trascorre molto tempo dietro ad una scrivania ama avere con sè degli oggetti che lo facciano sorridere. Come tazze divertenti o cornici con foto che lo ritraggono con la famiglia o gli amici.

soprammobili: ne esistono di tutti i tipi, dal classico pendolo di Newton, ad omini in bilico, bizzarri porta occhiali etc etc. Un regalo adatto per dare un po’ di ‘colore’ alla scrivania

Restando sempre in ambito lavorativo, possono essere utilissimi, per un neo laureato, zaini porta pc, borse porta documenti e valigie.

Se non è facile individuare qualche regalo specifico per l’indirizzo di laurea scelto dal neolaureato, allora bisogna scegliere un regalo tecnologico. Pc, tablet, smartphone sono sempre graditi, così come lo sono anche accessori ‘minori’ come smartwatch, cuffie senza cavo e anche action camera.

Andando invece un po’ più sul personale, sono sempre graditi regali da gioielleria: orologi, bracciali, collane, orecchini.

Infine, per dare un tocco di colore e festeggiare divertendosi, esistono tantissimi gadget simpatici (che non vanno a sostituire il regalo). Cappelli porta lattine con cannucce, gilet segnaletici, tocchi, finti diplomi e finte bottiglie di spumante e tanto altro.

Nel caso in cui i consigli di questo articolo non hanno dato spunti per un buon regalo, vuol dire che il festeggiato potrebbe essere un po’ difficile di gusti. Per questo motivo esiste una soluzione che accontenta tutti, non fa uscire pazze le persone che devono fare il regalo e permettono al festeggiato di avere ciò che desidera: i buoni regalo.