Cosa sanno prevedere i serpenti?

Gli animali hanno spesso un sesto senso che gli consente di prevedere ‘catastrofi’. I cani avvertono in maniera particolare i terremoti, ma non sono gli unici a saperlo fare. Secondo lo scienziato cinese Jiang Weisong, responsabile del progetto dell’Ufficio terremoti di Nanning, i serpenti sarebbero in grado di prevedere i terremoti.

Secondo lo studio di Weisong, che monitorava il comportamento di serpenti allevati in una fattoria, potrebbero prevedere i terremoti, sentendoli anche lontano 100 km con diversi giorni d’anticipo.