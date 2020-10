Spazio, si allarga la costellazione Starlink di SpaceX: lanciati in orbita altri 60 satelliti

Altri 60 satelliti Starlink della compagnia spaziale SpaceX di Elon Musk sono decollati dal Kennedy Space Center in Florida a bordo di un razzo Falcon 9. Partiti alle 14:25 di domenica, si aggiungono ai satelliti gia’ presenti in orbita, il cui obiettivo è quello di creare una mega costellazione per portare internet in ogni angolo del mondo. Complessivamente sono 784 i satelliti in orbita, che verranno testati a breve. La compagnia ha lanciato un totale di 835 satelliti Starlink, anche se molti sono stati disattivati e disorbitati. Il lancio precedente era stato effettuato il 6 ottobre, mentre il prossimo e’ atteso per domani.

L’azienda mira ad avere piu’ di mille satelliti entro la fine dell’anno, e piu’ di 12mila a completamento del progetto. La costellazione, spiegano i vertici di SpaceX, dovra’ fornire un servizio internet a banda larga e a basso costo. “Una volta che tutti gli elementi saranno in posizione, lanceremo una versione pubblica beta del sistema – dichiara Musk – negli Stati Uniti settentrionali e nel Canada meridionale. Entro il 2021 speriamo di assicurare a tutto il mondo il servizio internet a banda larga”.