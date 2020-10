Covid, de Magistris: “In Campania situazione gravissima, bloccate le cure per le altre patologie”

”A Napoli e in Campania dal 18 ottobre per qualsiasi altra patologia non ci si può ricoverare e curare in ospedale. Questo sta creando ansia e disperazione nella persone malate di altro. Non esiste solo il covid. Questa è una situazione gravissima”. Lo ha detto Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, a La7.

“Con questo Dpcm la cultura e’ finita”, ha detto il primo cittadino partenopeo. “Il Teatro san Carlo, il piu’ antico d’Europa con una capienza di 1.250 posti, non riesco a capire perche’ si debba chiudere, ma faccio un esempio e ne potrei fare altri. Intere categorie di giovani andranno definitivamente in situazione di disperazione con queste misure”.